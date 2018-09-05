مجتمع مناظرات جامعة النجاح الوطنية ينظّم الدورة الثانية للمناظرة الدولية السنوية

رام الله - دنيا الوطننظّم مجتمع مناظرات جامعة النجاح الوطنية (NNUDS) بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية، الدورة الثانية للمناظرة الدولية السنوية، حيث أُقيمت الدورة الثانية للمناظرات في مبنى كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي الجديد.وشهدت المناظرات مشاركة أكثر من 50 طالباً وطالبةً من مختلف الجامعات، حيث شارك طلبة من جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية القدس بارد، والجامعة العربية الأمريكية، علماً أن المناظرات كانت وفقاً للأسلوب البرلماني البريطاني.ويهدف كل فريق إلى خلق أكثر الحالات إقناعاً بعد 15 دقيقة فقط من التحضير، وقد شملت البطولة هذا العام أربع جولات قبل الإقصائيات إلى الدور نصف النهائي ثم النهائيات.وحصدت جامعة النجاح الوطنية، العدد الأكبر من المراكز الفائزة في المناظرة، حيث فاز فريق منها بجائزة أفضل متحدث، وحصلت فرق أخرى على أفضل 7 من أصل 10 جوائز، وتأهل اثنان من فرقها إلى الدور النهائي.واحتل المركز الأول الفريق المكون من رهف صلاحات، وتالة سالم من كلية القدس بارد، في حين حصلت الطالبة سناء أصلان من جامعة النجاح الوطنية على لقب أفضل المتحدثين.هذا وضمت الفرق الثلاثة الأخرى التي شاركت في النهائيات تيماء عبد الهادي، وشاكر نعيرات، من جامعة بيرزيت، وصاحب صقران، وراضي برق، من جامعة النجاح الوطنية، ونوال الجيوسي، وسناء أصلان، من جامعة النجاح الوطنية.وضم فريق التحكيم الأساسي جون صادق، ماريل غولدن، من جامعة فيرمونت، وإياد غزال، من جامعة النجاح الوطنية، كما وضم الحكام الدوليون صموئيل ناتالي، كامارا ستوكس، دانكان كرو، جوناه بول، نيكولاس أراندا، وشتاين ميهاري، كما وشمل حكاماً فلسطينيين هم لارا كسبري، رفيق حموي، شذى عرفات، حنان طبيلة، إسلام نجار، تمارا فايز عبد اللطيف.وأشرف على تنظيم المناظرات، عاليا جلبرت، من مكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية في الجامعة.وعن مشاركتها بالمناظرات وحصولها على لقب أفضل متحدثة في بطولة المناظرات العالمية الفلسطينية الثانية، قالت الطالبة سناء أصلان: "الوعي الذي أكسبتني إياه المناظرة يتصدر قمّة الأمور التي شجعتني على متابعة التدريب والمنافسة، فمعرفتي بالأخبار حول العالم والقدرة على تحليل المعلومات والتنبؤ بتبعاتها المستقبلية لم تفدني فقط في المناظرة بل وفي حياتي اليومية، أصبحت مفكرة أفضل، وهذا ما جعلني أفوز بمرتبة كهذه، وأنا لست سعيدة فقط، بل فخورة جداً بكل هذا التقدّم".يُذكر أن مجتمع مناظرات جامعة النجاح الوطنية (NNUDS) تأسست في عام 2017 في جامعة النجاح الوطنية، وهو واحد من برامج المناظرة باللغة الإنجليزية في فلسطين، وينظّم المجتمع دورات تدريبية منتظمة حول اللغة الإنجليزية طوال الفصل الدراسي، كما استضاف مؤخراً تدريب مكثف للمناظرة مع ماريل غولدن في شهر حزيران/ يونيو من عام 2018.