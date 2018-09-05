في كتاب (الخوف).. مساعدو ترامب أخفوا أوراقاً لحماية الأمن القومي



واقتبس وودوارد في كتابه الذي أطلق عليه اسم "الخوف.. ترامب في البيت الابيض" على لسان مساعدين مقربين من الرئيس ترامب، وتأكيد أنهم قاموا بإخفاء أوراق من على مكتبه مخافة أن يوقعها، الأمر الذي رأوا أنه يهدد الأمن القومي للبلاد، بحسب ما جاء على موقع (سي إن إن).



واقتبس الكتاب في صفحاته الـ 448، على لسان جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، وصفه بأن ترامب "أحمق"، في حين اقتبس على لسان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قوله: "إن ترامب لديه فهم شخص في "الصف الخامس أو السادس"، أما محامي ترامب الشخصي السابق، جون دود، فقال: "إن ترامب كاذب"، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي سينتهي به المطاف في "بدلة برتقالية، إذا ما وقف أمام رئيس لجنة التحقيق الخاصة لروبيرت مولر.



وحصلت (CNN) على نسخة من كتاب وودورد المفروض نشره في الـ11 من أيلول/ سبتمبر، ويقدم ما يصفه بدلائل على مدى "هوس ترامب بروسيا" ولجنة التحقيق الخاصة (لجنة مولر) في حين أن كم المعلومات والتصريحات المرفقة في الكتاب من المتوقع أن يلعب دوراً كبيراً في "انتخابات منتصف المدة" في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطننشر الصحفي الأمريكي، بوب وودوارد، كتاباً قال إنه يقتبس على لسان وزراء ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، ويظهر حجم عدم الثقة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والطريقة التي يسيّر فيها الأمور، واصفا البيت الأبيض بـ"بلدة مجانين".