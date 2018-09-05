نابلس: الاحتلال يحرم مدرسة بيت دجن من المياه

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطوط مياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، والتي تعتبر مصدراً مهماً لتغذية المدرسة الوحيدة فيها.





وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، توفيق حج محمد: إن عدداً من الآليات التابعة لشركة "مكروت" وبحماية جيش الاحتلال، أغلقت خطوط المياه التي تعتبر مصدراً مهما، وتغذي المدرسة الوحيدة في القرية، التي يصل عدد سكانها إلى 1200 نسمة.





وأضاف، أن طلبة المدرسة، خرجوا في مسيرة سليمة، عبروا فيها عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال، وحرمانهم من المياه، مشيراً إلى أن الاحتلال أغلق قبل أشهر عدة مصادر للمياه في القرية، في محاولة لتضيق الخناق على الأهالي، الذين يعتمدون على المياه في الزراعة، وتربية المواشي.

رام الله - دنيا الوطن