شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز الماضي

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز الماضي
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 12.08% خلال شهر تموز 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 104.58 خلال تموز 2018 مقارنة  بـــ 93.30 خلال حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 24.95% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 12.65% خلال شهر تموز 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 8.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 6.73% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تموز 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعة الملابس، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات التبغ.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المشروبات، صناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث.

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