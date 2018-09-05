هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة اليمنية الشرعية، بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإطلاق سراح أبنائه وقيادات المؤتمر، وجميع القيادات والصحافيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولوياتهم في مشاورات جنيف.ولفت الأرياني في سلسلة تغريدات ليل الثلاثاء، إلى أن توجيهات الرئيس هادي، رسالة مهمة ينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه، بضرورة العمل الصادق والبناء لطي صفحة الماضي، والاتجاه نحو المستقبل لاستعادة الدولة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، بحسب ما جاء على موقع (العربية).وتطلق الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، مشاورات جديدة بين أطراف النزاع اليمني، في محاولة للتفاهم حول إطار لمفاوضات سلام تنهي الحرب المستمرة منذ 2014 في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.وبدأت الأمم المتحدة جهود استئناف محادثات السلام، بعد عملية استعادة ميناء الحديدة في 13 حزيران/ يونيو الماضي.