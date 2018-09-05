ضبط سولار مهرب ومغشوش ومصادرة ماكينات لتعبئة الوقود في حزما وعناتا

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، والأمن الوقائي، فجر اليوم الأربعاء، 8000 لتر سولار غير قانوني، في بلدتي حزما وعناتا، وصادرت أربع ماكينات لتعبئة الوقود.





وأفادت الضابطة الجمركية في بيان، أنه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثة لنقاط بيع السولار العشوائية، والمغشوشة، وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة (الشرطة، الأمن الوطني، المخابرات العامة، الخدمات الطبية، والارتباط العسكري) من ضبط الكمية المذكورة والمعدات، والتحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





وختم البيان: إن الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة، والحد منها، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة، والمغشوشة، لما تلحقه من ضرر، وخسائر جسيمة بالمركبات، والآليات، حيث إن عملية الخلط والغش تتم بمواد خطرة وكيماوية، تضر بصحة وسلامة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن