الرئيس عباس يُقاطع ملادينوف ويرفض الالتقاء به

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر قطع الاتصالات مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.



واتهم المصدر، وفق القناة، المبعوث الأممي بأنه "يعمل على ترتيب الوضع في قطاع غزة بالالتفاف عن السلطة الفلسطينية ودون التنسيق معها".





وأوضحت القناة، نقلاً عن مصدر فلسطيني كبير لم تسمه، أن الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية غير مستعدين لمواصلة التعاون مع ميلادينوف، وعقد لقاءات معه.يذكر، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أكد في وقت سابق، أن القيادة الفلسطينية، ستقدم شكوى للأمين العام للأمم المتحدة، ضد نيكولاي ملادينوف، متهمة إياه وقطر بالعمل على تمرير المشروع الأميركي في غزة.وقال مجدلاني: "ملادينوف هو عراب الصفقة، ويعمل مع دولة قطر على إقامة جسر بين حماس وإسرائيل؛ لتطبيق هذا المشروع".