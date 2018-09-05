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فيديو يكشف خلاف بين أبناء الأسرة السعودية الحاكمة في شوارع لندن.. والأمير يوضح

فيديو يكشف خلاف بين أبناء الأسرة السعودية الحاكمة في شوارع لندن.. والأمير يوضح
الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود
رام الله - دنيا الوطن
علق الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود على ظهوره في فيديو مثير للجدل تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، قائلا إن تفسيره "غير دقيق.. ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".

وجاء تصريح الأمير إثر تناقل وسائل إعلام للفيديو، وتفسيره، على أنه مؤشر على خلاف بين أبناء الأسرة الحاكمة.

فيما نقلت وكالة "واس" عن الأمير قوله إن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، مشيرا إلى أنه قد أوضح أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد.

وتابع: "لقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".


وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأمير السعودي وهو يناشد المتظاهرين الغاضبين الذين هتفوا أمامه أثناء دخوله إلى مقر إقامته في لندن، بهتافات منددة بسياسات العائلة الحاكمة في المملكة، بأن أسرة "آل سعود" لا دخل لها بهذه السياسة وأن المسؤولية تقع كاملة على الملك سلمان وولي عهده.

واقترب الأمير السعودي البارز من المحتجين وتحدث إليهم، قائلا: "ليش تقولون على آل سعود؟ آل سعود إيش دخلهم بهذا الهتاف لا ناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث، في أفراد معينين يمكن المسؤولين"، ليجيب على تساؤل محتج عن هوية المسؤولين بالقول: "المسؤولين الملك وولي عهده ومسؤولين آخرين".

وردا على مطالبة المحتجين وقف حرب اليمن، قال الأمير: "أنا تمنيت الحرب في اليمن توقف اليوم قبل بكرة". فيما دعا محتج آخر لوقف ما وصفه بـ"القمع في البحرين"، ليرد الأمير بالقول: "إن شاء الله"

 

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