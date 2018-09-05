ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إيران

رام الله - دنيا الوطن

قالت سفيرة الإدارة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي: إن الرئيس دونالد ترامب، سيرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر؛ لتسليط الضوء على انتهاكاتها للقانون الدولي خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.



وقال دبلوماسيون، إن إيران قد تطلب التحدث خلال الاجتماع الذي يعقد في 26 أيلول/ سبتمبر، حيث من المتوقع أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/ سبتمبر، فيما لم ترد بعثة إيران بالأمم المتحدة على طلب للتعليق.

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، حيث تهاجم هايلي إيران عادة متهمة إياها بالتدخل في الحرب في كل من سوريا واليمن، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء.وقالت هايلي،للصحفيين: إن ترامب سيرأس الاجتماع لتناول انتهاكات إيران للقانون الدولي، وعدم الاستقرار الذي تزرعه إيران في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط.