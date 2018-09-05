ملادينوف: أطراف عرقلت اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس

رام الله - دنيا الوطناتهم نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، بعض الأطراف التي "لم يسمها" بعرقلة جهود التهدئة في قطاع غزة.ووفق ما نقلت القناة (السابعة)، عن ملادينوف فقد قال: إن هناك من يحاول عرقلة جهود التهدئة التي نقوم بها، والسعي لإشعال الأوضاع بين حماس وإسرائيل إلى درجة المواجهة العسكرية، مضيفًا: "لكن لا يجب أن نسمح لذلك بأن يحصل".إلى ذلك، أفاد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، وفق ما نقلت عنه قناة (كان) الإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية قررت قطع الاتصالات مع نيكولاي ملادينوف، لتشجيعه المحادثات مع حماس وتجاوز السلطة.ودعا ملادينوف، إلى ضرورة استمرار العمل من أجل ضمان الاستقرار في غزة، متابعًا: "بدلاً من انتظار ما يبدو أنه مواجهة محتومة، قررنا أن نحاول في هذه المرة منعها، وليس فقط التعامل مع عواقبها، لذا علينا أن نعمل ليلًا ونهارًا لضمان الاستقرار في غزة.وأشار المسؤول الأممي إلى أن "جهودًا غير مسبوقة بذلت خلال الشهرين الماضيين لمنع الحرب في غزة، وكنا على شفا الحرب عدة مرات".