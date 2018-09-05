إسرائيل تُقدم خطة للدول المانحة بشأن الكهرباء والصحة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة الإسرائيلية (ريشت كان)، عن خطة قدمتها حكومة الاحتلال للدول المانحة، تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.





وقالت القناة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، إن إسرائيل قدّمت يوم أمس الثلاثاء، خطة للدول المانحة خلال اجتماع عُقد في بروكسل، بهدف تحسين وضع الكهرباء، وتقديم دعم للقطاع الصحي في غزة.



ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أحد عشر عاماً.

ولم تُقدّم القناة العبرية الرسمية مزيدًا من التفاصيل عن الخطة المقترحة.