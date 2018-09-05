الرئيس الإسرائيلي: (الكونفدرالية) مع الفلسطينيين قد تكون فرصة كبيرة للسلام

وأنه يوافق على برنامج كهذا فقط إذا كانت إسرائيل جزءاً من الكونفدرالية.

رام الله - دنيا الوطنعبر الرئيس الإسرائيلي، رؤويفلين ريفلين، عن دعمه لاتحاد كونفدرالي، الذي ورد أن الولايات المتحدة طرحته خلال محادثات مع رام الله، كحل محتمل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.وقال ريفلين لقناة (حداشوت) الإسرائيلية: إن هذا الحل قد يكون فرصة كبيرة، لتحقيق الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "علينا العثور على طريقة للعيش سوية، ويمكن للحياة سوية بالتأكيد أن تكون عن طريق اتحاد كونفدرالي".يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقى يوم الأحد الماضي، بوفد إسرائيلي، من منظمة (السلام الآن)، ودار الحديث حول قبوله بإنشاء (كونفدرالية) ما بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية الهاشمية،