الجيش الإسرائيلي يُعلن استعداده للحروب في أي جبهة وفي أي وقت

رام الله - دنيا الوطنأرسل رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، مؤخرًا، وثيقة مفصلة إلى وزراء الحكومة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، رسالة حول استعدادت جيشه لأي طارئ، وتحديدًا فيما يتعلق بشن حروب.وأكد ايزنكوت، في رسالته، أن الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد تام للحرب، ومستعد لأي مهمة تطلب منه في ساحات الحرب، في أي وقت، وعلى أي جبهة.وتضمنت الوثيقة سلسلة من المراجع المفصلة حول استعداد الجيش ككل، وقدرات القوات والأسلحة.