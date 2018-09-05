اعتقالات ومداهمات في الضفة.. وجيش الاحتلال يزعم عثوره على أسلحة

حسين أبو حسين، وكلهم من مدينة الخليل.



وزعمت قوات الاحتلال، أنها عثرت على أسلحة وذخيرة في مدينة الخليل وفي قرية عنبتا شمال الضفة.



رام الله - دنيا الوطنأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل عشرة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في محافظات الضفة فجر اليوم.وعرف من بين المعتقلين، زياد أبو حسين، ومحمد أبو حسين،