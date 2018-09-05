اعتقالات ومداهمات في الضفة.. وجيش الاحتلال يزعم عثوره على أسلحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل عشرة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في محافظات الضفة فجر اليوم.
وعرف من بين المعتقلين، زياد أبو حسين، ومحمد أبو حسين،
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل عشرة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في محافظات الضفة فجر اليوم.
وعرف من بين المعتقلين، زياد أبو حسين، ومحمد أبو حسين،
حسين أبو حسين، وكلهم من مدينة الخليل.
وزعمت قوات الاحتلال، أنها عثرت على أسلحة وذخيرة في مدينة الخليل وفي قرية عنبتا شمال الضفة.
وزعمت قوات الاحتلال، أنها عثرت على أسلحة وذخيرة في مدينة الخليل وفي قرية عنبتا شمال الضفة.
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