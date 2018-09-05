شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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