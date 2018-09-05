الصحة: إصابة صحفيين بـ"المطاط" في راس كركر غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب صحفيان برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، إثر تغطيتهما المواجهات مع الاحتلال أمس الثلاثاء، في منطقة جبل الرسان في قرية راس كركر غرب رام الله.وقالت وزارة الصحة إن الصحفيين عصام الريماوي، وعباس المومني، وصلا مجمع فلسطين الطبي مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في راس كركر، وصفت إصابتهما بالطفيفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يشار إلى أن جيش الاحتلال يتعمد إصابة الصحفيين وإرهابهم ومنعهم واعتقالهم أثناء تأديتهم رسالتهم الإعلامية لنقل انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا في مختلف مناطق الوطن.