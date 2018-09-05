شؤون فلسطينية

الاحتلال يطرد سبع عائلات فلسطينية من الأغوار الشمالية بحجة التدريبات

الاحتلال يطرد سبع عائلات فلسطينية من الأغوار الشمالية بحجة التدريبات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عددا من العائلات الفلسطينية من خيامها، في منطقتي خربة "أم الجمال"، و"البرج"؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن سلطات الاحتلال تواجدت في المنطقتين وطردت سبع عائلات منها، من الساعة الخامسة مساء أمس ، حتى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، .

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت يوم أول أمس أربع عائلات من خربة "أم الجمال"، وثلاث أخرى من منطقة "البرج"، بالطرد من خيامهم بحجة التدريبات.

يشار إلى أن الاحتلال يطرد بشكل مستمر عائلات من مناطق متفرقة من الأغوار؛ بحجج التدريبات العسكرية.

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