الحمد الله يبحث مع مدراء عمليات الأمن اخر التطورات الميدانية









رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، امس الثلاثاء، بمدراء عمليات المؤسسة الأمنية، لبحث آخر التطورات الامنية في مختلف المحافظات.وأطلع الحمد الله على اخر التقارير الميدانية، وجهود قوى الأمن في فرض النظام العام، وحماية أمن المواطنين، وتكريس حالة السلم الأهلي، وسيادة القانون.كما بحث رئيس الوزراء مع مدراء العمليات، سبل تعزيز عمل قوى الامن في محاربة آفة المخدرات والسلاح غير الشرعي، إضافة إلى مكافحة عمليات التهريب، لا سيما الوقود والاسمنت والتبغ.وجدد الحمد الله تأكيده على ان جهود الامن مستدامة في حماية المواطنين وممتلكاتهم وفرض النظام العام، مشددا على ان لا أحد فوق القانون، وعلى ملاحقة كافة الخارجين عن القانون والمروجين حتى تسليمهم للعدالة.