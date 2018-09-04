بحضور اللواء جبر.. اجتماع تنفيذي واستشاري وعشائري بالخليل





























رام الله - دنيا الوطناستقبل محافظ الخليل كامل حميد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر المحافظة اللواء الحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يرافقه الحاج موفق دراغمة منسق شؤون المحافظات والوفد المرافق للإطلاع على التطورات واحتياجات المحافظة والوضع العام والمشاركة في الاجتماع المشترك للمجلس التنفيذي والاستشاري والعشائربالاضافة الى تراس اللواء اجتماع لقادة المؤسسة الامنية .المحافظ حميد في كلمته ثمن دور اللواء في التواصل الدائم ومتابعة ما يجري في الخليل على الدوام لتقديم الخدمات لأبناء المحافظة التي تخضع لهجمة شرسة دوما من قبل الاحتلال ومستوطنيه مستعرضا الاحتياجات على كافة المستويات ومن ثم تحدث عن الانجازات والعمل الذي يبذل خصوصا فيما يتعلق بتوفير الامن والأمان للمواطنين .واضاف حميد " أؤكد ان هذه الاجتماعات هي اجتماعات منتظمة وخاصة بالمجالس العشائرية والتنفيذية والاستشارية والأمنية وكافة القطاعات في هذه المحافظة واننا لنشعر بالسعادة لهذا الحضور بالإضافة الى اشكال التواصل الأخرى من خلال المجموعات والصفحات الالكترونية وهذا انجاز كبير وغير موجود الا في هذه المحافظة ونريد ان نحرص عليه فهناك 40 لجنة ومجموعة تعمل بشكل متواصل ومرتبطة بالمحافظ نسمع ونتلقى كل التوضيحات والاقتراحات والانتقادات وهناك 1500 عضو مشارك في هذه المجموعات والجميع يتواصل حتى العشائر وانا هنا اسجل لرجال العشائر الطاهرين الذين يقدمون انفسهم وجهدهم في مواجهة كل التدخلات من الإدارة المدنية او تدخلات الأحزاب الاستقطابية التي تحاول ان تشوه الصورة لاداء السلطة الوطنية ونقول انا هذه المحافظة محافظة عشائرية تحترم العاداتوالتقاليد ولكن هناك من يريد ان يشوه هذه الصورة هناك من ينتقدنا أحيانا لأننا نقدم وجهة نظر العشائر على القانون والقضاء وهذا غير صحيح وليس العكس نحن أيضا لانتجاهل كل العادات والتقاليد والقيم العشائرية التي تربينا عليها جميعا والتي هي معنا بكل عملنا ".وتحدث المحافظ عن الاساليب الغير اخلاقية بتمويل من الاحتلال واعوانه من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضرب الدولة ومؤسساتها والسلم الاهلي في المحافظة مشددا ان كافة هذه القضايا يتم متابعتها ولكن في بعض الاحيان استخدام الشبكات الاسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال تحول دون قيام المؤسسة الامنية لهؤلاء المجرمين .اللواء اسماعيل جبر نقل من جانبه تحيات الرئيس لكافة الحضور مؤكدا ان الخليل تحظى باهتمام خاص من الرئيس وان زيارته اليوم تأتي للاطلاع عن كثب على الوضع في المحافظة والاستماع من الحضور لاي ملاحظات او مداخلات تحقق الصالح العام وتحمي المجتمع الفلسطيني مستعرضا الوضع السياسي والجهود التي يبذلها الرئيس على مستوى العالم لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة مؤكدا ان لا دولة في الضفة دون غزة ولا دولة في غزة دون الضفة .ومن ثم فتح باب المشاركات والمداخلات من قبل الحضور والتي شملت الاعضاء المشاركين من المجالس الثلاث وتضمنت العديد من القضايا والمواضيع في كافة المجالات حيث استمع الها اللواء جبر والمحافظ حميد وابدوا توضيحات حول بعضها والتأكيد على متابعة البعض الاخر مشددان ان مصلحة الوطن هي عنوان هذا اللقاء النوعي والهام .