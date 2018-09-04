مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن سعيد ذياب الصيفي، أحتاج الى زراعة كلى، حيث أن حالتي الصحية متدهورة جدا، علما بأني من أبناء السطة الوطنية الفسطينية، وابن شهيد ووحيد.لا يوجد أحد مطابق للشروط، سوى شخص واحد تطابق التحاليل معي، ولكن للأسف لا يوجد تغطية مالية لاجراء العملية.أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمساعدتي في توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء العملية، علما بأني معيل لخمسة أشخاص.للتواصل 0599790858