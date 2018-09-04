شؤون فلسطينية

صيدم يضع إكليلاً من الورد على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية

صيدم يضع إكليلاً من الورد على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وضع عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) وزير التربية والتعليم الفلسطيني، صبري صيدم، اليوم الثلاثاء، إكليلاً من الورد على النصب التذكاري في مثوى شهداء الثورة الفلسطينية في بيروت، يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فتحي أبو العردات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، آمنة جبريل، وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، عضوا قيادة حركة فتح في لبنان اللواء منذر حمزة، واللواء منير المقدح، وأعضاء قيادة الإقليم ومنطقة بيروت.

وقرأ صيدم والحضور الفاتحة على أرواح شهداء وقادة الثورة الفلسطينية، ومفتي فلسطين والديار المقدسة الراحل الحاج أمين الحسيني.

وأكد صيدم على المضي في طريق الشهداء والقادة، الذين عبدوا الطريق أمام الأجيال الفلسطينية المتعاقبة؛ لإكمال مسيرة نضالنا الوطني، حتى تحقيق كافة أهدافنا الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال.



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