شؤون فلسطينية

الرجوب يفتتح ملعباً للكرة في سلواد

الرجوب يفتتح ملعباً للكرة في سلواد
رام الله - دنيا الوطن
افتتح اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية، اليوم الثلاثاء، معلب كرة القدم في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى الوزير عصام القدومي، ورئيس بلدية سلواد أسامة حماد، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس نادي سلواد مصطفى ادريس، وأعضاء الهيئة الإدارية، والداعمين لمشروع ملعب سلواد المعشب، وعدد من فعاليات وشخصيات وأهالي البلدة.

وهنأ اللواء الرجوب، أهالي سلواد لمناسبة افتتاح الملعب، ومشيداً بأهالي البلدة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، وأسرة النادي الرياضي، وكافة الداعمين، الذين بذلوا جهداً كبيراً في توفير ملعب رياضي يخدم أهالي القرية والقرى المجاورة، مؤكداً على أن المجلس والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يسعيان لتوفير ملاعب رياضية في كافة المناطق.

وأضاف الرجوب: ليس غريباً على سلواد التي خرّجت عدداً من الرياضيين، الذين كان لهم بصمتهم في الحركة الرياضية، ورفع اسم فلسطين في المحافل الدولية، أن يكون لديها اهتمام بتطوير الرياضة على مستوى القرية، وإنشاء هذا المعلب أحد الشواهد على الاهتمام الكبير بتطوير الرياضة فيها.

وأكد الرجوب، أن المجلس ملتزم بالشراكة مع النادي والبلدية، حتى الوصول إلى تجهيز الملعب بشكل كامل قبل نهاية العام 2019، وليكون جاهزاً لاستضافة البطولات المحلية والدولية في المستقبل.

وفي سياق آخر، أشار الرجوب إلى أنه اتفق مع جامعة فلسطين التقنية (خضوري) وبالتعاون مع جامعة من المحافظات الجنوبية، لإجراء دراسة شاملة للاحتياجات، بهدف الوصول إلى بنية تحتية رياضية شاملة وفي كافة المناطق، ترتكز على أسس العدالة والنزاهة في التوزيع.

كما أكد، أن الرياضة اليوم، يجب أن تحافظ على كونها عنصراً للوحدة الوطنية، وإبقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية والجغرافية، خاصة بعد أن وصلنا إلى المرحلة التي تكون فيها الرزنامة الرياضية موحدة، بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشار الرجوب إلى أن الرياضة، تعتبر إحدى الوسائل النضالية الفلسطينية، وإحدى طرق إيصال رسالتنا إلى العالم على الرغم مما نواجهه من صعوبات، يحاول الاحتلال من خلالها كسر صمودنا، وإصرارنا على نيل حقوقنا المشروعة.

 من جانبه، شكر حماد المجلس الأعلى، وعلى رأسه اللواء الرجوب؛ لجهودهم التي بذلوها لتعشيب وتجهيز الملعب في البلدة، وموجهاً الشكر أيضاً إلى كافة الجهات التي دعمت تجهيز المعلب من أهالي البلدة.

وأشاد حماد، بحجم التطور الكبير الذي شهدته الرياضة الفلسطينية منذ استلام اللواء الرجوب قيادة المنظومة الرياضية، مؤكداً على أن هذا النجاح والتطور لم يكن ليتم لولا جهوده وإيمانه بأهمية الرياضة في إيصال رسالة فلسطين إلى العالم.

واستنكر حماد باسم أهالي البلدة، والأسرة الرياضية فيها، قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر بحق اللواء مؤخراً.

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