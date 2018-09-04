الإعلام الإسرائيلي: فرص الحرب بغزة أعلى من التسوية والتهدئة

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير قوله: "فرص التصعيد والحرب في غزة، أعلى بكثير من فرص التسوية والتهدئة مع حركة حماس".يشار إلى أن جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، تبذلان جهوداً كبيرة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد جولة التصعيد التي شهدها قطاع غزة، قبل عدة أسابيع.ولكن لم يجد اتفاق التسوية أو التهدئة قبولاً في الوسط السياسي الإسرائيلي، حيث نادى الكثير من قادة الاحتلال بشن حرب على قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، والمقاومة الفلسطينية.