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فيديو لانفجار عبوة قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة والأمن يكشف التفاصيل

فيديو لانفجار عبوة قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة والأمن يكشف التفاصيل
رام الله - دنيا الوطن
رصد فيديو اللحظات الأولى لانفجار عبوة في محيط السفارة الأميركية بالعاصمة المصرية القاهرة، في وقت كشف مصدر أمني عن ملابسات "العمل العدائي".

وأظهرت كاميرات المراقبة في محيط السفارة، اشتعال حقيبة كان يحملها المشتبه به على ظهره، قبل أن يطوقه رجال الأمن ويعتقلونه، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وقال المصدر الأمني: "إن الحقيبة كانت تحتوي على زجاجة بلاستيكية، فيها مواد كيماوية قابلة للاشتعال".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تبين اعتناق المشتبه به للأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدام العبوة في عمل عدائي، في حين لم تسفر الواقعة عن أي أضرار أو إصابات.

وفي السياق، ذكرت شاهدة أنها سمعت انفجاراً ثم رأت شاباً يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق (سميرأميس) في الجهة المقابلة من مقر السفارة، وأضافت أن قوات الأمن طرحت الشاب أرضاً، وهي تحاول إخماد الحريق.

من جانبها، دعت السفارة الأميركية في القاهرة مواطنيها، عبر (تويتر)، إلى عدم القدوم إلى السفارة حالياً.

وقالت السفارة في تغريدة: "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة، يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات".

وتابعت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة، قد تعطلت بسبب الحادث، يرجى توخي الحذر".

 

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