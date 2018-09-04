دولي

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن عمليات الجيش ضد تنظيم الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ووفقا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فقد شارك الجيش خلال الأعوام الثلاثة الماضية في اغتيال أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة.

وقد أوضح الجيش بأنه قد أشرف بذاته على الاغتيال المباشر لعناصر التنظيم، في حين أنه ساهم في اغتيال اخرين من التنظيم من خلال المعلومات الاستخبارية التي كان يزودها الجيش الاسرائيلي لجهات أخرى.

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