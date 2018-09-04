الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن عمليات الجيش ضد تنظيم الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.ووفقا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فقد شارك الجيش خلال الأعوام الثلاثة الماضية في اغتيال أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة.وقد أوضح الجيش بأنه قد أشرف بذاته على الاغتيال المباشر لعناصر التنظيم، في حين أنه ساهم في اغتيال اخرين من التنظيم من خلال المعلومات الاستخبارية التي كان يزودها الجيش الاسرائيلي لجهات أخرى.