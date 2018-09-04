الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على ريف حماة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (سانا)، بأن الدفاعات الجوية السورية، تصدت اليوم الثلاثاء، لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.وقالت الوكالة السورية الرسمية: "إن وسائل الدفاع الجوي، تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ التي أطلقتها القوات الإسرائيلية على المنطقة".وسبق، أن ذكرت الوكالة، أنه سمع دوي عدة انفجارات هزت منطقة وادي العيون، لافتة إلى أن "الأنباء الأولية تشير إلى عدوان"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.