شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: دمرنا 15 نفقاً بغزة وهناك المزيد لم نعثر عليها

جيش الاحتلال: دمرنا 15 نفقاً بغزة وهناك المزيد لم نعثر عليها
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن أنه دمر 15 نفقاً من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية منذ انتهاء حرب 2014.

ووفقاً لموقع القناة 12 الإسرائيلية، فقد أكد الجيش بأنه لا يزال هناك أنفاق لم يتم العثور عليها حتى الآن، وأنه يعمل على العثور عليها للقضاء عليها.

أما فيما يتعلق بالطائرات الورقية الحارقة، فقد أكد الجيش بأنه لا يزال يتبع سياسة عدم اغتيال واستهداف مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وأوضح الجيش بأنه تم إطلاق أكثر من 1400 طائرة ورقية وبالون حارق منذ اندلاع المواجهات على الحدود مع قطاع غزة، حيث ‘نه تم اعتراض 500 طائرة وبالون في حين سقطت باقي الطائرات والبالونات على الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى نشوب الحرائق الضخمة، التي ألحقت أضراراً مادية جسيمة.

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