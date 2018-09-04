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"إسرائيل": نفذنا أكثر من 200 ضربة جوية في سوريا

"إسرائيل": نفذنا أكثر من 200 ضربة جوية في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي في تقرير جديد، أجمل فيه أهم نشاطاته وعملياته خلال العام الماضي، وذلك بمناسبة بدء السنة العبرية الجديدة، وكشف النقاب بأن سلاح الجو الإسرائيلي، قد نفذ أكثر من 200 ضربة جوية في سوريا خلال العام الماضي.

ووفقاً لموقع القناة 12 الإسرائيلي، فقد أكد الجيش، بأن إيران لا تزال تسعى لتنفيذ مشروعها في سوريا، حيث إنها لا تزال تحاول مراراً وتكراراً إدخال السلاح والمنظومات القتالية المتقدمة إلى سوريا، إلا أنهم يواجهون صعوبات كثيرة بفعل عمليات الجيش الإسرائيلي.

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