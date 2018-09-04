فيديو: مصرع مواطن في حادث سير جنوب نابلس





وفي التفاصيل، أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن المواطن مسعود صالح نادر سليمان (45 عاماً) من سكان كفر قليل شرق نابلس، لقي مصرعه في حادث تصادم بين مركبتين عصر اليوم الثلاثاء.





وأشار ارزيقات إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق.





يذكر أن حوادث السير زادت في الآونة الأخيرة في محافات الوطن، بالضفة الغربية وقطاع غزة، سواء حوادث دهس أو سير، والتي أسفر عنها إصابات عديدة.













رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن فلسطيني مصرعه، بعد تعرضه لحادث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء، على طريق مادما جنوب نابلس.