إصابات برصاص الاحتلال خلال مظاهرات أمام معبر بيت حانون/ايرز

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، بجروح مختلفة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على مجموعة من المتظاهرين امام معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.وقد نظم الفلسطنيون مظاهرات امام معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة؛ احتجاجا على قرار الإدارة الامريكية بوقف تمويلها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وكانت الادارة الامريكية وبقرار من رئيسها دونالد ترامب، قد أعلنت رسمياً قبل أيام، وقف مساعداتها لوكالة (أونروا) بشكل كامل.