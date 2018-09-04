أمواج توزع المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى وتُكرم أصحاب الإنجازات الرياضية

وزعت مؤسسة أمواج الرياضية المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى للموسم الرياضي 2018/2019، وتكريم أصحاب الإنجازات الرياضي في الحفل الذي أقيم يوم الاثنين في فندق الموفمبيك بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والوطنية يتقدمهم السيد إبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، نهرو الحداد ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعيد أبو سلطان ممثل وزارة الشباب والرياضة.





وتشمل المنحة المالية 5آلاف دولار لأندية الدرجة الممتازة، و3 ألاف دولار لأندية الدرجة الأولى، وتكريم منتخب الشواطئ لكرة الطائرة صاحب إنجاز التأهل لدور ألـ 16 وإنجاز اللاعب يوسف أبو ذيب في سباق ألعاب القوى، وإنجاز الفدائي الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية الأولمبية الأخيرة بجاكرتا، ومشاركة الحكم أسامة المقيد كأول فلسطيني يدير نهائي البطولة العربية بدولة المغرب، بالإضافة إلى تكريم المدربين أصحاب الإنجازات وهم (المرحوم سعيد الحسيني، المرحوم نايف عبد الهادي، صبحي عوض، محمود المزين، عماد هاشم، ناهض الأشقر، محمد أبو حبيب، رأفت خليفة، نعيم السويركي، جمال الحولى) وتكريم الكابتن سعدي سنونو على تاريخه الكبير في الحركة الرياضية.





وشمل التكريم الإعلامي في قناة الجزيرة أبراهيم خضرة، والإعلامي علاء شمالي، واللاعبين سعيد السباخي ومحمد بركات وعلاء عطية.





وقدم هنية تهانيه لنادي شباب رفح حصوله على لقب السوبر قبل انطلاق الموسم الرياضي، وشباب خان يونس صاحب الثنائية ووصيف كأس فلسطين الموسم الماضي.





وقال هنية إن أمواج انطلقت لتحقيق أهداف محددة بجهود محلية وعربية ودولية لتتحقق بإنجاز المراحل النهائية من مشاريع البنية التحتية الرياضية في المحافظات الجنوبية والتي تم تشهدها منذ إنشاء الملاعب في العام 1951.





وأضاف هنية أن احتفال توزيع المنحة الرياضية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى يأتي قبل اختتام بطولة الشهيدة بيان التنشيطية بين قطبي الكرة الرفحية الشباب والخدمات والتي تأتي استعداداً لبطولة الدوري العام، موضحاً أن بطولة أمواج التنشيطية ستقام سنوياً بإشراف اتحاد الكرة.





وكشف أمواج أن المنحة المالية مقدمة من رجال أعمال فلسطينيين متواجدين في دولة قطر من خلال التواصل المباشر معهم، مقدماً شكره باسم المنظومة الرياضية الفلسطينية على دعمهم المتواصل للحركة الرياضية.





وأشار هنية إلى الدور الداعم للراحل رجل الأعمال الفلسطيني المهندس زياد أبو عجينة أحد الداعمين الأساسيين لمؤسسة أمواج وأول من وضع حجر الأساس لتطوير ملعب بيت لاهيا الرياضي.





على صعيد آخر جدد هنية رفضه الكامل لقرار الفيفا تجاه اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة، معتبراً إياه قرار سياسي جائر ضد الرياضة الفلسطينية.





وطالب هنية "فيفا" بأن تكون مؤسسة تجمع كل الرياضيين وألا تقتصر قراراتها فقط على فلسطين أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الرياضة الفلسطينية.





وختم هنية ثقته الكاملة باتحاد الكرة ممثلة بنائب رئيس الاتحاد إبراهيم أبو سليم ودوره الكبير في إقامة البطولات والمسابقات الرياضية ومساهمته الكبيرة في تقديم الدعم السنوي للأندية من خلال المنحة الرئاسية.





وتخلل الاحتفال الذي شهد تسليم الأندية شيكات المنحة المالية عرض فنية مميزة وعرض مرئي يعرض إنجازات مؤسسة أمواج الرياضية.

















رام الله - دنيا الوطن