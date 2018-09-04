شؤون فلسطينية

أمواج توزع المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى وتُكرم أصحاب الإنجازات الرياضية

أمواج توزع المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى وتُكرم أصحاب الإنجازات الرياضية
رام الله - دنيا الوطن
وزعت مؤسسة أمواج الرياضية المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى للموسم الرياضي 2018/2019، وتكريم أصحاب الإنجازات الرياضي في الحفل الذي أقيم يوم الاثنين في فندق الموفمبيك بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والوطنية يتقدمهم السيد إبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، نهرو الحداد ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعيد أبو سلطان ممثل وزارة الشباب والرياضة.

وتشمل المنحة المالية 5آلاف دولار لأندية الدرجة الممتازة، و3 ألاف دولار لأندية الدرجة الأولى، وتكريم منتخب الشواطئ لكرة الطائرة صاحب إنجاز التأهل لدور ألـ 16 وإنجاز اللاعب يوسف أبو ذيب في سباق ألعاب القوى، وإنجاز الفدائي الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية الأولمبية الأخيرة بجاكرتا، ومشاركة الحكم أسامة المقيد كأول فلسطيني يدير نهائي البطولة العربية بدولة المغرب، بالإضافة إلى تكريم المدربين أصحاب الإنجازات وهم (المرحوم سعيد الحسيني، المرحوم نايف عبد الهادي، صبحي عوض، محمود المزين، عماد هاشم، ناهض الأشقر، محمد أبو حبيب، رأفت خليفة، نعيم السويركي، جمال الحولى) وتكريم الكابتن سعدي سنونو على تاريخه الكبير في الحركة الرياضية.

وشمل التكريم الإعلامي في قناة الجزيرة أبراهيم خضرة، والإعلامي علاء شمالي، واللاعبين سعيد السباخي ومحمد بركات وعلاء عطية.

وقدم هنية تهانيه لنادي شباب رفح حصوله على لقب السوبر قبل انطلاق الموسم الرياضي، وشباب خان يونس صاحب الثنائية ووصيف كأس فلسطين الموسم الماضي.

وقال هنية إن أمواج انطلقت لتحقيق أهداف محددة بجهود محلية وعربية ودولية لتتحقق بإنجاز المراحل النهائية من مشاريع البنية التحتية الرياضية في المحافظات الجنوبية والتي تم تشهدها منذ إنشاء الملاعب في العام 1951.

وأضاف هنية أن احتفال توزيع المنحة الرياضية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى يأتي قبل اختتام بطولة الشهيدة بيان التنشيطية بين قطبي الكرة الرفحية الشباب والخدمات والتي تأتي استعداداً لبطولة الدوري العام، موضحاً أن بطولة أمواج التنشيطية ستقام سنوياً بإشراف اتحاد الكرة.

وكشف أمواج أن المنحة المالية مقدمة من رجال أعمال فلسطينيين متواجدين في دولة قطر من خلال التواصل المباشر معهم، مقدماً شكره باسم المنظومة الرياضية الفلسطينية على دعمهم المتواصل للحركة الرياضية.

وأشار هنية إلى الدور الداعم للراحل رجل الأعمال الفلسطيني المهندس زياد أبو عجينة أحد الداعمين الأساسيين لمؤسسة أمواج وأول من وضع حجر الأساس لتطوير ملعب بيت لاهيا الرياضي.

على صعيد آخر جدد هنية رفضه الكامل لقرار الفيفا تجاه اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة، معتبراً إياه قرار سياسي جائر ضد الرياضة الفلسطينية.

وطالب هنية "فيفا" بأن تكون مؤسسة تجمع كل الرياضيين وألا تقتصر قراراتها فقط على فلسطين أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الرياضة الفلسطينية.

وختم هنية ثقته الكاملة باتحاد الكرة ممثلة بنائب رئيس الاتحاد إبراهيم أبو سليم ودوره الكبير في إقامة البطولات والمسابقات الرياضية ومساهمته الكبيرة في تقديم الدعم السنوي للأندية من خلال المنحة الرئاسية.

وتخلل الاحتفال الذي شهد تسليم الأندية شيكات المنحة المالية عرض فنية مميزة وعرض مرئي يعرض إنجازات مؤسسة أمواج الرياضية.






أخبار ذات صلة

إصابات برصاص الاحتلال خلال مظاهرات أمام معبر بيت حانون/ايرز

إصابات برصاص الاحتلال خلال مظاهرات أمام معبر بيت حانون/ايرز

شاهد: نقابة الصحفيين تنظم وقفة تضامنية مع الصحفي الأسير علي دار علي

شاهد: نقابة الصحفيين تنظم وقفة تضامنية مع الصحفي الأسير علي دار علي

شاهد: قطاع غزة يشهد ارتفاعاً في أسعار القرطاسية والأدوات المدرسية

شاهد: قطاع غزة يشهد ارتفاعاً في أسعار القرطاسية والأدوات المدرسية

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتحدي القرارات الأمريكية

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتحدي القرارات الأمريكية

السنوار: فشلنا في إنجاز المصالحة وخُطط لإسقاط غزة الشتاء الماضي

السنوار: فشلنا في إنجاز المصالحة وخُطط لإسقاط غزة الشتاء الماضي

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: نقابة الصحفيين تنظم وقفة تضامنية مع الصحفي الأسير علي دار علي

شاهد: نقابة الصحفيين تنظم وقفة تضامنية مع الصحفي الأسير علي دار علي

أمواج توزع المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى وتُكرم أصحاب الإنجازات الرياضية

أمواج توزع المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى وتُكرم أصحاب الإنجازات الرياضية

شاهد: قطاع غزة يشهد ارتفاعاً في أسعار القرطاسية والأدوات المدرسية

شاهد: قطاع غزة يشهد ارتفاعاً في أسعار القرطاسية والأدوات المدرسية

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتحدي القرارات الأمريكية

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتحدي القرارات الأمريكية

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

الخارجية: تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية يكشف زيف ما تسمى (صفقة القرن)

الخارجية: تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية يكشف زيف ما تسمى (صفقة القرن)

منوعات

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: &#34;خلي الليلة تعدي عخير&#34;

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: "خلي الليلة تعدي عخير"

&#34;لو كنت مسلما لتزوجت 40&#34;.. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

"لو كنت مسلما لتزوجت 40".. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة &#34;الضيق جداً&#34;.. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة "الضيق جداً".. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح &#34;صلاح السعدني&#34;؟

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح "صلاح السعدني"؟

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

خطوبة سوزان نجم الدين من إعلامي لبناني شهير

خطوبة سوزان نجم الدين من إعلامي لبناني شهير

مصر توقف بث قناة LTC بسبب استضافة الغيطي لـ&#34;شاذ جنسي&#34;

مصر توقف بث قناة LTC بسبب استضافة الغيطي لـ"شاذ جنسي"

مطربة سودانية تتعرض للضرب بسبب رفضها هذا الطلب من بعض الحضور

مطربة سودانية تتعرض للضرب بسبب رفضها هذا الطلب من بعض الحضور

بوستر &#34;راجل و6 ستات&#34; يثير أزمة بسبب إيحاء جنسي.. ولقاء الخميسي ترفض إزالته

بوستر "راجل و6 ستات" يثير أزمة بسبب إيحاء جنسي.. ولقاء الخميسي ترفض إزالته

عربي

إسبانيا توقف بيع قنابل &#34;عالية الدقة&#34; للسعودية

إسبانيا توقف بيع قنابل "عالية الدقة" للسعودية

شيخ الأزهر يطالب هولندا بموقف حاسم تجاه الإساءة للنبي محمد

شيخ الأزهر يطالب هولندا بموقف حاسم تجاه الإساءة للنبي محمد

اعتصام غريب.. &#34;حجاج&#34; مغاربة يرفضون مغادرة الطائرة بعد وصولهم لبلادهم

اعتصام غريب.. "حجاج" مغاربة يرفضون مغادرة الطائرة بعد وصولهم لبلادهم

ترامب يُحذر الأسد من مهاجمة إدلب: الآلاف قد يقتلون

ترامب يُحذر الأسد من مهاجمة إدلب: الآلاف قد يقتلون