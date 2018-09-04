رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتخدي القرارات الأمريكية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن الشعب الفلسطيني وقيادته متحدان في موقفهما ضد قرار واشنطن بوقف المساهمة الأمريكية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن مسعى أمريكي لإنهاء دور الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.





وأضاف رأفت، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيتم التوجه فلسطينياً للأمم المتحدة وللدول العربية والاسلامية والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان للوقوف ضد هذا القرار ودعم ميزانية (أونروا) لضمان قيامها بالمهام الموكلة لها.

رام الله - دنيا الوطنوأشار رأفت، إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في العاشر من الشهر الجاري وقال إنه سيتم فيه مطالبة الدول العربية بتسديد التزاماتها المالية للوكالة وزيادة ما تقدمه الدول النفطية والمنتجة للغاز خصوصا، وكذلك بالعمل من أجل عقد اجتماع للدول المانحة للوكالة قبل نهاية الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبخصوص ما تسمى (صفقة القرن)، ذكّر رأفت بأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عبرت عن رفضها القاطع لهذه الصفقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وقال إنه إذا ما طرحها ترامب في خطابه السنوي أمام الجمعية العمومية فإنه سيتم تأكيد رفضنا لها وسندعو الأمم المتحدة لرفضها.