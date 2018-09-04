شؤون فلسطينية

السنوار: فشلنا في إنجاز المصالحة وخُطط لإسقاط غزة الشتاء الماضي

السنوار: فشلنا في إنجاز المصالحة وخُطط لإسقاط غزة الشتاء الماضي
رئيس حركة حماس في غزة - يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن حركته فشلت في تحقيق وإنجاز المصالحة الفلسطينية وأن حالة الانقسام لا تزال موجودة، لافتاً إلى أن دول كبيرة أرادت إحباط المصالحة.

وأضاف السنوار، خلال لقاءه مع الشباب للحديث حول المستجدات السياسية، أن جهات فلسطينية رسمية تعاونت مع الاحتلال في احباط جهود المصالحة، مضيفاً: "بعد أن وصل مسار المصالحة لطريق مسدود كان يُخطط لإحداث انفجار داخلي في قطاع غزة من عدة أطراف ولكن مسيرات العودة أفشلت هذا المخطط".

وتابع: "قطاع غزة ومشروع المقاومة كان يخطط له أن يسقط في الشتاء الماضي وتحدث بذلك ليبرمان بشكل واضح، وكنا ندرك أن تفجير مركبة اللواء توفيق أبو نعيم كان يهدف لتفجير المصالحة واجتزنا ذلك".

وأشار إلى أن مسيرات العودة خيار حركته وخيار فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني وهي مثلت حالة تحدي للاحتلال ومؤامرات تصفية القضية.

واستكمل: "استطعنا عبر تشكيل غرفة العمليات المشتركة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وقف محاولات الاحتلال تغيير معادلات قواعد الصراع وتثبيتها وتحريكها لصالحنا".

وأضاف: "الوسطاء كانوا يأتوا عدة مرات في اليوم عندما كان الضغط الشعبي على الاحتلال قوياً والآن الضغط تراجع بإرادتنا لإتاحة الفرصة للأطراف لكسر الحصار".

وأكمل: "نحن ندرك أن الاحتلال لا يتحرك نحو كسر الحصار الا تحت الضغط"، منوهاً إلى أنه يوجد اتفاق ولا صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار حتى اللحظة.

وتابع: "مطالبنا المبدئية لتثبيت تفاهمات 2014 هي توفير رواتب الموظفين بغزة وموظفي الحكومة، مع حل مشكلة الموازنات التشغيلية للوزارات وتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة ومشاريع بنية تحتية والكهرباء".

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