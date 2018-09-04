الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأنجزت الشرطة 2883 قضية خلال الأسبوع الماضي، وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 2883 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 136 قضية، ودورت 29 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 515 قضية ودور 107 قضايا، وأنجز قسم التنفيذ 2232 قضية ودور 1059 قضية أخرى.وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت 1141.9 غرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 7 أكياس تغليف و63 حبات مخدرة، و1 أشتال قنب و186 بذرة من بذور القنب، و25 أداة تعاطي.وسجلت إدارة شرطة المرور 268 حادث سير، نتج عنها مصرع 2 أشخاص، وإصابة 181 شخصاً، وفحصت 9230 مركبة، وأنزلت عن الشارع 168 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4689 مخالفة مرورية، وحجزت 274 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 120 مركبة غير قانونية.وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 135344 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 19302 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 14 قضية، وجاري متابعة 6 قضايا أخرى، وضبطت 335 قطعة أثرية، و4 أجهزة للكشف عن المعادن.