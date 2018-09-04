شؤون فلسطينية

بتهمة التحريض على القتل.. دعوى قضائية ضد الرجوب في المحاكم الإسرائيلية

بتهمة التحريض على القتل.. دعوى قضائية ضد الرجوب في المحاكم الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن عدة عائلات إسرائيلية، بدأت بإجراءات مقاضاة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، بتهمة التحريض على القتل.

وأوضحت القناة، أن هذه العائلات، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمقاضاة الرجوب بتهمة التحريض على القتل عبر وسائل الإعلام الفلسطينية على حد ادعائها.

وأضافت القناة، أن تلك العائلات، رفعت التماسا للمحكمة بمساعدة المعهد الإسرائيلي لرصد وسائل الإعلام "يثبت تورط الرجوب في التحريض ضد قتل الإسرائيليين" حسب ادعائها.

وأشارت العائلات في الدعوى، وفق ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية، إلى أنها قدمت منذ ستة أشهر دعوى إلى الشرطة الإسرائيلية، ولم يتم الاستجابة لها.

وكان مستوطن من (كريات أربع) تقدم بشكوى إلى (فيفا) ضد الرجوب باعتباره رئيساً للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بادعاء التحريض لحرق قميص اللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" خلال وقفة احتجاجية قبل أشهر، ضد إقامة مباراة بين المنتخبين الأرجنتيني والإسرائيلي في القدس، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات على الرجوب، رغم أن الفريق الأرجنتيني لم يتقدم بأية شكوى إلى (فيفا).

أخبار ذات صلة

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتخدي القرارات الأمريكية

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتخدي القرارات الأمريكية

السنوار: فشلنا في إنجاز المصالحة وخُطط لإسقاط غزة الشتاء الماضي

السنوار: فشلنا في إنجاز المصالحة وخُطط لإسقاط غزة الشتاء الماضي

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

تخفيض رسوم إصدار وتجديد جواز السفر الأردني للمقدسيين

تخفيض رسوم إصدار وتجديد جواز السفر الأردني للمقدسيين

إسرائيل تبيع سفن كسر الحصار المتجهة لقطاع غزة بالمزاد العلني

إسرائيل تبيع سفن كسر الحصار المتجهة لقطاع غزة بالمزاد العلني

المصالحة أولاً.. مصر أوقفت مباحثات التهدئة ولا تبادل للأفكار مع حماس

المصالحة أولاً.. مصر أوقفت مباحثات التهدئة ولا تبادل للأفكار مع حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتخدي القرارات الأمريكية

رأفت: سنتوجه فلسطينياً وعربياً ودولياً للأمم المتحدة لتخدي القرارات الأمريكية

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

وزير الصحة يُوقّع اتفاقية حول التغطية الصحية الشاملة في عُمان

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال آب: تحسن بالضفة وتراجع في غزة

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 2883 قضية الأسبوع الماضي

الخارجية: تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية يكشف زيف ما تسمى (صفقة القرن)

الخارجية: تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية يكشف زيف ما تسمى (صفقة القرن)

مصرع 18 شخصاً وإصابة 816 في حوادث سير وقعت الشهر الماضي

مصرع 18 شخصاً وإصابة 816 في حوادث سير وقعت الشهر الماضي

حركة فتح تدين استمرار اعتقال العميد هشام أبو هاني

حركة فتح تدين استمرار اعتقال العميد هشام أبو هاني

الخضري: الأمن الغذائي لمليون لاجئ بغزة مهدد بفعل وقف المساعدات الأمريكية

الخضري: الأمن الغذائي لمليون لاجئ بغزة مهدد بفعل وقف المساعدات الأمريكية

منوعات

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: &#34;خلي الليلة تعدي عخير&#34;

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: "خلي الليلة تعدي عخير"

&#34;لو كنت مسلما لتزوجت 40&#34;.. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

"لو كنت مسلما لتزوجت 40".. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة &#34;الضيق جداً&#34;.. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة "الضيق جداً".. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح &#34;صلاح السعدني&#34;؟

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح "صلاح السعدني"؟

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

خطوبة سوزان نجم الدين من إعلامي لبناني شهير

خطوبة سوزان نجم الدين من إعلامي لبناني شهير

مصر توقف بث قناة LTC بسبب استضافة الغيطي لـ&#34;شاذ جنسي&#34;

مصر توقف بث قناة LTC بسبب استضافة الغيطي لـ"شاذ جنسي"

مطربة سودانية تتعرض للضرب بسبب رفضها هذا الطلب من بعض الحضور

مطربة سودانية تتعرض للضرب بسبب رفضها هذا الطلب من بعض الحضور

بوستر &#34;راجل و6 ستات&#34; يثير أزمة بسبب إيحاء جنسي.. ولقاء الخميسي ترفض إزالته

بوستر "راجل و6 ستات" يثير أزمة بسبب إيحاء جنسي.. ولقاء الخميسي ترفض إزالته

عربي

إسبانيا توقف بيع قنابل &#34;عالية الدقة&#34; للسعودية

إسبانيا توقف بيع قنابل "عالية الدقة" للسعودية

شيخ الأزهر يطالب هولندا بموقف حاسم تجاه الإساءة للنبي محمد

شيخ الأزهر يطالب هولندا بموقف حاسم تجاه الإساءة للنبي محمد

اعتصام غريب.. &#34;حجاج&#34; مغاربة يرفضون مغادرة الطائرة بعد وصولهم لبلادهم

اعتصام غريب.. "حجاج" مغاربة يرفضون مغادرة الطائرة بعد وصولهم لبلادهم

ترامب يُحذر الأسد من مهاجمة إدلب: الآلاف قد يقتلون

ترامب يُحذر الأسد من مهاجمة إدلب: الآلاف قد يقتلون