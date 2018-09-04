شؤون فلسطينية

تخفيض رسوم إصدار وتجديد جواز السفر الأردني للمقدسيين

تخفيض رسوم إصدار وتجديد جواز السفر الأردني للمقدسيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فواز الشهوان: إنه تقرر تخفيض رسوم إصدار جوازات السفر للمقدسيين من 200 دينار إلى 50 ديناراً.

وأوضح الشهوان، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أنه يمكن تقديم المعاملة الشخصية دون السفر إلى الأردن، حيث يمكن تقديمها الآن داخل دائرة قاضي القضاة في القدس، والتي يتواجد داخلها موظفون أردنيون.

وأضاف: "يتم إرسال المعاملة للبريد الأردني، ومن ثم تسليمها لدائرة الجوازات في عمان لإجراء المعاملة، وإصدار الجواز وإعادة إرساله إلى القدس".

وبين، أن الهدف من تخفيض الرسوم، وتقديم المعاملة من القدس لتخفيف السفر والتعب على المقدسيين، مشيراً إلى أن القرار جاء في إطار اهتمام الملك عبد الله الثاني بالأماكن المقدّسة في القدس.

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