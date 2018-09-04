مصرع 18 شخصاً وإصابة 816 في حوادث سير وقعت الشهر الماضي

لقي 18 شخصاً، مصرعهم، وأصيب 20 شخصاً بجراح خطيرة في 1164 حادث سير، وقعت الشهر الماضي بالضفة الغربية.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 1164 حادث سير نتج عنها مصرع 18 شخصاً وإصابة 816 شخصاً، وصفت حالة 20 منهم بالخطيرة، و 82 شخصاً بالمتوسطة، 714 شخصاً بالبسيطة.





وأشار البيان، إلى أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 38687 مركبة، وأنزلت عن الشارع 779 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 18184 مخالفة مرورية، وحجزت 802 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 762 مركبة غير قانونية.

رام الله - دنيا الوطن