حركة فتح تدين استمرار اعتقال العميد هشام أبو هاني

قالت حركة فتح، إن اعتقال الأجهزة الأمنية لقيادات في الحركة، والسلطة الوطنية الفلسطينية، يأتي في الإطار الممنهج لتعطيل الجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الانقسام، لافتةً إلى أن هذه الممارسات غير المسؤولة، تشكل طعنة جديدة للوحدة الوطنية وسيكون لها تداعيات خطرة على مستقبل إنجاز المصالحة.







وأوضح الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أنه إذا كانت حماس تعتقل قيادات السلطة ومن يشرفون على ترتيبات المعابر فمع من حماس تريد أن تصنع المصالحة، مذكراً أن حماس بهذه الخطوة، تواصل إرسال الرسائل ليس لفتح بل للوسطاء المصرين أن المصالحة بالنسبة لها قول لا فعل.







وأكد المتحدث باسم فتح، أن إصرار فتح على تمكين الحكومة لأن التمكين الفعلي للحكومة، يعني حماية الوحدة الوطنية، وإنفاذ القانون، وعدم الاعتداء على الحريات كما يجري الآن.







وأكد أن من يصر على رفض تمكين الحكومة، هو من يريد أن يستفرد بالقانون، ويغتال الحريات ويعتقل خصومه السياسيين، فيما استغرب أبو سيف إصرار حماس على إجهاض الجهود المصرية في الوقت الذي تقدم فيه فتح كل ما هو مطلوب منها وفق المقترحات المصرية، فيما ليس على حماس من شيء إلا الموافقة على ما وقعت عليه في أكتوبر من العام 2017، وفق تعبيره.





وتساءل: "هل يعيب حماس، أن تلتزم بما وقعت عليه؟ وختمت فتح بأن على حماس أن توقف عن هذه الممارسات، وتنهي ملف الاعتقال السياسي المسيء لتقاليد شعبنا ونضالاته، وتسعى معنا بشكل جدي فعلاً لا قولاً لإنجاح الجهود المصرية".







وطالبت فصائل العمل الوطني، بتحمل مسؤولياتها تجاه الإصرار على اغتيال الجهود المصرية، وقطع الطريق أمام المصالحة.

رام الله - دنيا الوطن