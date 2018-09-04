الغول: سنُعاقب حماس بسبب سلوكياتها ونضغط لإعادة رواتب الموظفين كاملة

خاص دنيا الوطنأكد عمر الغول، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أنه لن يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لو حدث شيء من هذا القبيل، سيكون فقط عقوبات ضد حركة حماس.وقال الغول لـ"دنيا الوطن": في غزة، لم ولن تحدث عقوبات، كل ما في الأمر، أن هنالك سلطة غير شرعية تتمثل بحركة حماس، تخطف القطاع وسكانه، وترفض كل الحلول الوطنية، من أجل تسليم الحكم لحكومة الوفاق الوطني، التي وقعت عليها حماس، لذا فإن لم تستجب حماس إلى دعوات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، سيتم معاقبتها.وأشار الغول، إلى أن المجلس المركزي، يضغط لإعادة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، بشكل كامل كسابق عهدها، مضيفًا: قرارات من المجلسين الوطني والمركزي، بعودة الرواتب كاملة، نأمل أن تُنفذ القرارات، وإن لم تنفذ، سنواصل الضغط حتى نرى حصول الموظفين على رواتب ما قبل آذار/ مارس 2017.وأوضح أن المجلس المركزي، بدأ عملية تنفيذ بعض قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي اتخذت مؤخرًا، وبعد عودة الرئيس محمود عباس، سيتم ترجمة بعض الإجراءات، لا سيما تلك الإجراءات التي لها علاقة مع إسرائيل.