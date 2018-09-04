الخضري: الأمن الغذائي لمليون لاجئ بغزة مهدد بفعل وقف المساعدات الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن الأمن الغذائي والصحي والتعليمي لمليون لاجئ في قطاع غزة، مُهدد بفعل وقف المساعدات الأمريكية لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، حيث إنهم يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المُقدمة لهم.وأضاف الخضري: في ظل الإجراءات والقرارات الأمريكية، فإن الأمن الغذائي والصحي والتعليمي، مُهدد ما ينذر بنكبة جديدة للاجئين في حال لم يتم تدارك هذا الواقع بشكل عاجل وسريع لتفاديه، بالنظر للحالة غير المسبوقة في السوء والتدهور القائم أصلاً في كل مناحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والتعليمية والصحية والزراعية.ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، إلى موقف واضح من المجتمع الدولي بالإبقاء على وكالة (أونروا) وخدماتها دون تقليص، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحتها التفويض للعمل داخل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.وأكد الخضري ضرورة دعم المجتمع الدولي العاجل لموازنة (أونروا) بما يغطي العجز الناتج عن قطع المساعدات الأمريكية، وعن العجز الناتج عن زيادة مخصصات الطوارئ، بسبب سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للاجئين، خاصة في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد للعام الثاني عشر على التوالي، تخللها ثلاثة حروب مُدمرة ما زالت آثارها باقية.وأشار إلى أهمية إقامة مشروعات تشغيل في غزة للتخفيف من أزمة البطالة، التي وصلت بين الشباب لحوالي 62% وهي نسبة مرعبة جداً.وشدد الخضري على قرارات الأمم المتحدة، التي كفلت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في العيش حراً كريماً في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.