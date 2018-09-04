في إسرائيل.. جنود يتاجرون بالمخدرات

رام الله - دنيا الوطنأوقفت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، أول أمس الأحد، 35 جندياً وعدداً من المدنيين بتهمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أنه جرى اعتقال عدد من الجنود بينهم من يخدمون في الوحدات القتالية، وسيقدمون إلى محكمة عسكرية لتمديد فترة توقيفهم.وتبين من تحقيقات الشرطة العسكرية، أن المتهمين أداروا شبكة للاتجار بالمخدرات.ونقلت القناة الثانية عن المحامية ليمور برملي التي تمثل المتهمين قولها: إنه في أعقاب تحقيق سري أجرته وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية واستمر فترة طويلة، اعتقل صباح اليوم عدد كبير من الجنود بينهم مقاتلون بشبهة استخدام المخدرات خلال خدمتهم العسكرية.وأضافت المحامية، أن المتهمين ينكرون الاتهامات المنسوبة لهم، وهم على يقين أنه مع نهاية التحقيقات سيغلق الملف دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضدهم.من ناحيتها، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم في تعقيبها على اعتقال الجنود، أن الشهر الماضي شهد اعتقال نحو 70 جندياً في عمليات عدة، منهم جنود في وحدات قتالية، وآخرون في قوات أخرى.ويوم الجمعة الماضي، اعتقل ضابط صف في سلاح الهندسة بتهمة تدخين الماريغوانا عشرات المرات.