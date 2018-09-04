إسبانيا توقف بيع قنابل "عالية الدقة" للسعودية

رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة الدفاع الإسبانية في إكمال الإجراءات لإلغاء صفقة تصدّر بموجبها 400 قنبلة عالية الدقة للسعودية مقابل أكثر من تسعة ملايين يورو.وأكدت إذاعة (سير) الإسبانية أن الحكومة الحالية قررت إلغاء الصفقة في تموز/ يوليو الماضي، نظرا لوجود مخاوف من استخدامها في الحرب على اليمن بحسب قناة (الجزيرة).وتعد إسبانيا رابع مصدّر للأسلحة إلى السعودية، وهو ما يثير احتجاجات منظمات حقوقية عديدة تتهم العاهل الإسباني بتسهيل هذه الصفقات، نظرا لعلاقته الجيدة بالأسرة الحاكمة في السعودية.وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية خبر إلغاء الصفقة، ومن المتوقع عقد اجتماع بين جمعيات مدنية وحقوقية وكاتبة الدولة في وزارة التجارة الإسبانية، حيث ستطلب الأولى من الثانية، وقف تصدير الأسلحة للسعودية وإسرائيل.