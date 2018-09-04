شيخ الأزهر يطالب هولندا بموقف حاسم تجاه الإساءة للنبي محمد

رام الله - دنيا الوطنطالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، الحكومة الهولندية، بموقف "حازم" تجاه البرلماني المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، رداً على دعوته السابقة لتنظيم مسابقة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.ووفقًا لصحيفة (اليوم السابع): فقد قال الطيب خلال استقباله سفير هولندا لدى مصر، يوهانس وستهوف، في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة أمس الاثنين، إن: "حرية الرأي والتعبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبرراً للإساءة إلى الأديان والمعتقدات"، معربًا عن رفضه التام لهذه المسابقة "التي تؤثر على الاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الغربية".وطالب الطيب، الحكومة الهولندية بـ"ضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه صاحب هذه الأعمال الاستفزازية"، ووصفها بأنها "لا تقل في خطورتها عما تقوم به بعض الجماعات (الإرهابية) من تهديد للسلم العالمي".من جانبه، أكد سفير هولندا لدى القاهرة، خلال اللقاء "احترام موقف الأزهر من هذه المسابقة، وحرص بلاده على احترام مشاعر المسلمين في العالم".وأوضح، بحسب بيان الأزهر، أن "حضوره إلى المشيخة يأتي في إطار توضيح موقف بلاده الرافض للإساءة للإسلام والمسلمين باعتبار أن الأزهر هو أكبر مرجعية إسلامية في العالم".وكان فيلدرز، أعلن يوم الخميس الماضي، عن إلغاء المسابقة الكاريكاتورية "المسيئة" التي أعلنها في تموز/ يوليو الماضي، حيث أثارت الدعوة احتجاجات وردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.