شؤون فلسطينية

2227 انتهاكًا للاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس خلال آب الماضي

2227 انتهاكًا للاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس خلال آب الماضي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد شهر آب/ أغسطس من العام 2018م، ما يزيد عن 2227 انتهاكاً، نفذها جنود الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

وأفاد تقرير صادر عن الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة، أن 336 انتهاكاً وقعت في مدينة رام الله، بينها استشهاد مواطن، وإصابة 17 آخرين، واحتجاز واعتقال 83 مواطناً، وهدم منزلين، و23 اعتداء من قبل المستوطنين.

وبين التقرير، أن مجموع عدد الاقتحامات والمداهمات والحواجز التي نفذها جنود الاحتلال بلغ 795، جرى خلالها اعتقال 365 مواطناً من أنحاء الضفة المختلفة، ومداهمة 301 منزل.

وسجل التقرير إصابة 114 مواطناً خلال الانتهاكات الإسرائيلية، وهدم وتدمير 35 من منازل وممتلكات المواطنين، ومنع 352 مواطناً من السفر في الضفة والقدس، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى.

وحول اعتقالات الاحتلال، فإن مدينة رام الله، تصدرت عدد المعتقلين بواقع 77 معتقلاً، تلتها مدينة القدس بـ 72 معتقلاً، ثم الخليل 50 معتقلاً، وفي مدينة نابلس بلغ عدد المعتقلين 39 معتقلاً، فيما كان المعتقلين في كل من جنين وقلقيلية 21 معتقلاً، و16 معتقلاً في طولكرم، و10 معتقلين في أريحا، و7 معتقلين في كل من طوباس وسلفيت، وأبعدت 12 مقدسياً عن مدينة القدس.

وأوضح التقرير، أن المستوطنين نفذوا 21 اقتحامًا للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، شارك فيها 1455 مستوطناً، إضافة لاقتحامهم المسجد الإبراهيمي، أربع مرات خلال الشهر، كما سُجل 51 اعتداء للمستوطنين، تنوعت بين قطع طرق واعتداء بالضرب، واعتداء على الأراضي والمحاصيل.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها آب/ أغسطس، استشهاد المواطن المسن محمد أرشيدات (85 عاما)، بعد أن دهسه مستوطن قرب بلدة العين سامية برام الله، قبل أن يلوذ بالفرار.

كما شهد أواخر آب/ أغسطس، هدم الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد طارق دار يوسف في قرية كوبر بمدينة رام الله.

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