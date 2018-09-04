مجلس الوزراء: عطلة رسمية الثلاثاء المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 11/9/2018، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 11/9/2018، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وقد تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى شعبنا الفلسطيني في كافة الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.
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