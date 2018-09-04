اعتصام غريب.. "حجاج" مغاربة يرفضون مغادرة الطائرة بعد وصولهم لبلادهم



وأضافت أنه عند دخول الأجواء المغربية أخبرهم قائد الطائرة بأن الطائرة ستتوقف في أغادير، وهو الأمر الذي رفضه الحجاج وآثروا قضاء الليل داخلها كتعبير احتجاجي على عدم التزام شركة الطيران المغربية بالتزاماتها.





وأكدو أن ذلك يأتي خصوصا لأن التعب والإرهاق نالا منهم، بسبب تقدم معظمهم في السن، في الوقت الذي كانت تنتظرهم عائلاتهم بمطار محمد الخامس منذ العاشرة ليلا من يوم السبت، حيث كان مقررا أن تصل الطائرة وفق بيانات التذاكر.





وأوضحت صحيفة "أرقام المغربية" أن ما يقارب من 170 حاجاً اعتصموا داخل الطائرة، حيث كان من المقرر أن تتوجه الطائرة نحو مطار محمد الخامس في الدار البيضاء باعتبارها محطة الوصول.