إصابة صحفيين بالاختناق خلال وقفة تضامنية مع الزميل "علي دار علي"

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صوب المعتصمين قرب معسكر (عوفر) غرب مدينة رام الله، تضامناً مع زميلهم مراسل (تلفزيون فلسطين) علي دار علي، المعتقل منذ 20 يوماً.وقالت الوكالة الرسمية: إنه شارك في الوقفة التضامنية، التي دعت إليها نقابة الصحفيين، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، والنقيب ناصر أبو بكر، ورئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، ومجموعة من الزملاء الصحفيين.يشار إلى، أن تلك القوات، اعتقلت دار علي في الخامس عشر من آب/ أغسطس الماضي، بعد دهم منزله في قرية برهام شمال غرب رام الله؛ بحجة التحريض على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).