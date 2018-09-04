189 منزلاً مهددة بالهدم من قبل الاحتلال في قرية الولجة غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، عن وجود أكثر من 189 منزلاً مهددة بالهدم في قرية الولجة غرب بيت لحم .وقال عساف لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء: إن عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال في القرية، تأتي في إطار مخطط استيطاني لتوسيع القدس جنوباً، وربطها بتجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني.وأشار عساف إلى أنه جرى الليلة الماضية، توفير الخيام اللازمة والإغاثة العاجلة للعائلات التي هدم الاحتلال منازلها أمس، وذلك لحين إيجاد حلول سريعة لهم.