بينت: تخيلوا عندما يكون لدى حماس 50 ألف صاروخ بعام 2021





وأضاف: "تخيلوا الوضع في عام 2021 عندما يكون لدى حماس 50 ألف صاروخ، يمكن أن تُضرب على إسرائيل"، بحسب الصحيفة ذاتها.





يشار إلى أن جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تبذلان جهودا كبيرة للتوصل الى اتفاق تهدئة طويل الامد، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال نفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، عضو الكنيست: "لا أرى أن حماس حالياً تشكل تهديداً استراتيجياً، ولكن إذا اخترنا طريق الهدوء من أجل الهدوء، فسنواجه تهديداً على نطاق أوسع"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.