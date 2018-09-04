شؤون فلسطينية

مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استولى مستوطنون، الليلة الماضية، بالقوة على أحد المنازل في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن عدداً من المستوطنين المسلحين، استولوا على منزل مملوك لعائلة الزعتري، وأدخلوا أثاثاً ومقتنيات إليه على مرأى من جنود الاحتلال، الذين يتمركزون بصورة دائمة في المنطقة الواقعة على مقربة من الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر: "إن المستوطنين استولوا على المنزل الذي يقع في منطقة السهلة بالقرب من الحرم، وذلك بعد محاولة مماثلة للاستيلاء عليه قبل نحو ثلاثة شهور".

يشار الى أن جنود الاحتلال، كانوا قد اعدموا مساء أمس الاثنين، بدم بارد، الشاب وائل عبد الفتاح عبد الغني الجعبري (27 عاماً) من سكان مدينة الخليل، بالقرب من مستوطنة (كريات أربع) شمال شرق المدينة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

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